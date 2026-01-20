Picchia la madre ottantenne arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato la madre ottantenne, chiedendole denaro con insistenza. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione familiare, con il soggetto che ha violato la tranquillità dell’anziana. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, assicurando la sicurezza della donna e portando l’uomo alla custodia delle autorità.

Pretendeva che la madre ottantenne continuasse a dargli somme di denaro, minacciandola e malmenandola. I carabinieri della stazione di Garlasco hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari è stato richiesto nella notte tra venerdì e sabato dai vicini di casa che, poco prima delle 3 hanno sentito grida e rumore allarmanti provenienti dall’abitazione di madre e figlio. Evidentemente non si trattava della prima volta. Quando sono giunti sul posto i militari del capitano Giorgio Galesi, comandante della Compagnia di Vigevano, hanno udito l’uomo che dall’interno dell’appartamento e in evidente stato di alterazione, continuava a rivolgere richieste di denaro all’anziana madre fatta bersaglio anche di pesanti ingiurie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Picchia la madre ottantenne, arrestato Leggi anche: Picchia la madre, arrestato 55enne Leggi anche: Ancora botte dopo il Codice Rosso. Picchia la madre, 55enne arrestato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Picchia la madre ottantenne, arrestato - Pretendeva che la madre ottantenne continuasse a dargli somme di denaro, minacciandola e malmenandola. ilgiorno.it

Catania - Picchia il figlio e il video finisce su Tik Tok, il padre fermato per maltrattamenti

Picchia la moglie e aggredisce la figlia minorenne intervenuta per difendere la madre Mamma e figlia, 38 e 15 anni, sono finite all’ospedale di Canicattì con una prognosi di dieci giorni... - facebook.com facebook

Ferrara, quattordicenne venduta dalla madre a un uomo che la picchia per gelosia: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.