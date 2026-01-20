Piazza di Savarna ok al restyling

La piazza di Savarna, colpita dal forte temporale del 2023, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione. La giunta ha recentemente approvato il progetto di restyling, volto a ripristinare e valorizzare l’area. L’intervento mira a migliorare la funzionalità e l’estetica di Piazza Italia, contribuendo alla riqualificazione urbana e al benessere della comunità locale.

Piazza Italia a Savarna, danneggiata dal fortunale del 2023 (foto), sarà riqualificata grazie al progetto approvato nei giorni scorsi dalla giunta. La piazza è collocata tra via Savarna e via del Risorgimento, occupa un'area di circa 3.800 metri quadrati su cui insistono attività commerciali e servizi di rilevanza per il paese; in particolare sono presenti la scuola elementare, la chiesa, il mercato tutti i venerdì pomeriggio oltre a vari eventi organizzati dal comitato cittadino. Attorno alla piazza sono presenti aiuole dove si trovavano i pini marittimi crollati in seguito agli eventi atmosferici.

