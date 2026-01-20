Piantedosi ordina più ispezioni nei locali

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto ai prefetti di aumentare le ispezioni nei locali pubblici e di vigilare sul rispetto delle normative relative ai fuochi artificiali. La misura, adottata in seguito alla tragedia di Crans-Montana, mira a migliorare la sicurezza negli esercizi di intrattenimento e spettacolo, garantendo controlli più stringenti per prevenire incidenti e garantire la tutela dei cittadini.

Direttiva ai prefetti: «Vigilate anche sul rispetto delle regole per i fuochi artificiali». La tragedia di Crans-Montana spinge il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a a emanare una direttiva per intensificare i controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Il documento, inviato ai prefetti e per conoscenza al capo della polizia e ai capi dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ricorda come «la tragedia di Crans-Montana ha riproposto all'attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo.

