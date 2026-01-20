In risposta alle richieste di ingegneri e architetti, il Comune di Bologna invita a un tavolo di confronto per discutere la nuova normativa urbanistica. L’obiettivo è avviare un dialogo costruttivo, migliorando e adattando le regole vigenti. La volontà è collaborare senza polemiche, attraverso un confronto aperto e trasparente, per favorire uno sviluppo urbano più efficace e condiviso.

Bologna, 20 gennaio 2026 – “Non siamo qui per fare la guerra, ma per lavorare”. Obiettivo: “Migliorare e correggere la nuova normativa”. Gli ordini professionali - Ingegneri, Architetti, Periti industriali – e il collegio dei geometri - tornano sul tema della Variante due del Piano urbanistico generale dopo il botta e risposta con l’amministrazione e l’assessore Raffaele Laudani. Sotto la lente la clausola di Salvaguardia. Il nodo, ribadito anche stamattina, dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri Andrea Gnudi e dalla numero uno dell’Ordine degli Architetti Marcella Borghi Cavazza resta sempre lo stesso: il mancato coinvolgimento in merito alla nuove normative che rischiano, in certi casi, di bloccare alcuni cantieri importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano urbanistico, ingegneri e architetti chiamano il Comune: “Subito un tavolo di confronto”. Ma aprono al dialogo

Piano urbanistico, è polemica . La rabbia di ingegneri e architetti: "Il Comune non ci ha consultati"Il dibattito sul nuovo piano urbanistico si intensifica, con ingegneri e architetti che esprimono insoddisfazione per la mancanza di consultazione da parte del Comune.

Leggi anche: "È Ora Monteforte" e Fabio Siricio aprono il dialogo con le associazioni del territorio: "Porte aperte al confronto"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Piano urbanistico, è polemica, la rabbia di ingegneri e architetti: Il Comune non ci ha consultati; Variante urbanistica, Ingegneri e Architetti al Comune: Tante lettere inviate, nessuna risposta; Commento all'articolo Piano urbanistico polemica La rabbia di ingegneri e architetti Il Comune non ci ha consultati; Lecce, revisione Pug conclusa: consegnata la relazione tecnica alla sindaca Poli.

Piano urbanistico, è polemica, la rabbia di ingegneri e architetti: Il Comune non ci ha consultati - Dura lettera degli Ordini professionali all’assessore Laudani sulla variante che fissa i nuovi parametri: È sempre più difficile realizzare interventi anche di piccole dimensioni e i costi delle cost ... msn.com

Nuovo Piano Urbanistico Comunale, presentata la perimetrazione del PTU - Prosegue il cammino verso la realizzazione del Nuovo Piano Urbanistico Comunale, con un ulteriore e significativo avanzamento ... laquilablog.it

L'Auila, nuovo Piano Urbanistico Comunale, illustrata la perimetrazione del PTU De Santis: “Un altro passo in avanti per la nostra amministrazione” Nuovo e significativo passo nel percorso di costruzione del Nuovo Piano Urbanistico Comunale. "Un altro pass facebook

Cesena, sbloccato Piano urbanistico del Prg 2000 dopo revisione per l’alluvione: iniziati lavori preparatori x.com