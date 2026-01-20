Pesci siluro nei laghi di Avigliana | ci sono ma la loro presenza non è eccessiva

Nel 2025, il progetto Life Predator ha intensificato le attività nei laghi di Avigliana, focalizzandosi sulla cattura dei pesci siluro. Questa specie, considerata invasiva, si presenta nel territorio senza raggiungere numeri eccessivi. Dopo un periodo di studi preliminari condotti dai partner di progetto coordinati da Irsa-Cnr, le operazioni di gestione mirano a monitorare e contenere la presenza di questa specie nel rispetto dell’ecosistema locale.

Nel corso del 2025, l’attività del progetto Life Predator nel parco naturale dei laghi di Avigliana è entrata nel vivo delle catture di pesci siluro, che costituiscono una specie aliena invasiva, dopo la fase di studio condotta negli anni precedenti dai partner di progetto coordinati da Irsa-Cnr.🔗 Leggi su Torinotoday.it

