Perugia inaugurato il nuovo sportello Informagiovani alla biblioteca degli Arconi

A Perugia è stato inaugurato il nuovo sportello Informagiovani presso la biblioteca degli Arconi. Questa struttura è dedicata ai giovani, offrendo supporto e informazioni su opportunità di lavoro, formazione e percorsi scolastici o universitari. Un servizio utile per chi cerca orientamento e risposte concrete alle proprie esigenze di crescita e sviluppo.

Un nuovo sportello riservato ai giovani pensato per offrire risposte e informazioni su opportunità, lavoro e formazione, sia scolastica che universitaria. A Perugia è stato inaugurato il nuovo sportello Informagiovani presso la biblioteca degli Arconi a Monteluce, una sede ampia e rinnovata che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Agricoltura più vicina agli agricoltori: inaugurato a Frosinone il nuovo sportello AGEA Leggi anche: Biblioteca Tebaldi, inaugurato il nuovo spazio dopo l'intervento di riqualificazione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Inaugurato il nuovo sportello Informagiovani presso la biblioteca degli Arconi; Inaugurato il nuovo sportello Informagiovani presso la biblioteca degli Arconi; UniPg, nuovo Consiglio di amministrazione al lavoro: tra rilancio e partite decisive sul territorio; Al via il nuovo calendario di esperienze uniche firmate Città del Cioccolato. Perugia, dalla scuola al curriculum fino alla mobilità: in centro nuovo sportello per i giovani - Un aiuto per prendere decisioni ad esempio sulla scelta della scuola di frequentare, informazioni sui programmi gratuiti per la mobilità europea, un aiuto per la compilazione del curriculum vitae e no ... umbria24.it Inaugurato il nuovo sportello Informagiovani presso la biblioteca degli Arconi - (UNWEB) Perugia. Lunedì 19 gennaio presso la biblioteca degli Arconi si è svolta la conferenza stampa per fare il punto sull’attività dell’ufficio Informagiovani del Comune di Perugia. Contemporanea ... umbrianotizieweb.it Questa mattina, lunedì 19 gennaio, è stato inaugurato il nuovo sportello Informagiovani presso la Biblioteca degli Arconi, nel centro storico. All'ina facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.