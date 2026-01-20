Perseguita l' ex fidanzata e la prende a schiaffi nel locale | 28enne finisce in carcere

Un giovane di 28 anni, dopo la fine della relazione, ha perseguitato l'ex fidanzata attraverso appostamenti, molestie e violazioni di domicilio. L'episodio più grave si è verificato in un locale, dove ha aggredito la donna con schiaffi. La polizia ha intervenuto, e l'uomo è stato arrestato e portato in carcere. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti persecutori e la necessità di interventi tempestivi.

Un vero e proprio incubo iniziato con la fine della loro relazione. Mesi di appostamenti sotto casa, molestie telefoniche, violazioni di domicilio. Un'escalation culminata in un'aggressione in un locale pubblico dove la vittima, una ragazza, sarebbe stata colpita al volto. L'epilogo della vicenda.

