Persecuzione dei cristiani nel mondo la questione arriva alla Camera | l’attenzione dell’Italia su un’emergenza concreta
Domani, 21 gennaio, alle 8.30, la commissione Esteri della Camera ascolterà i rappresentanti della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia, in merito alle persecuzioni dei cristiani nel mondo. L’iniziativa evidenzia l’attenzione dell’Italia su una problematica che riguarda molte comunità religiose in diverse regioni, sottolineando l’importanza di un’azione concertata e di una maggiore consapevolezza su questa emergenza.
Domani, 21 gennaio, alle 8.30 la commissione Esteri della Camera svolgerà l’audizione di rappresentanti della Fondazione Aiuto alla chiesa che soffre Italia, sul tema delle persecuzioni a danno dei cristiani nel mondo. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L’impegno dell’Italia. La discussione in Commissione Esteri, p eraltro fortemente voluta da Fratelli d’Italia, dimostra l’interesse concreto dell’Italia verso una questione così importante, che richiama all’attenzione tutti i Paesi democratici e che riguarda il diritto alla libertà di culto, caposaldo del pensiero liberale. Leggi anche Cristiani perseguitati nel mondo: in India l'allarme dei vescovi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Nicki minaj denuncia all onu la persecuzione dei cristiani in nigeria
Leggi anche: Continua le persecuzione dei cristiani in Nigeria: dodici persone rapite in un raid dei jihadisti in chiesa
Argomenti discussi: Libertà religiosa: Porte aperte, nel mondo sono 388 milioni i cristiani perseguitati. La Chiesa nascosta quella più in crescita nel mondo; Mai così tanti cristiani uccisi e perseguitati. Ma nell’equazione umanitarista, non contano; World Watch List nation; La nuova World Watch List 2026 sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo - ANS.
CAMERA DEI DEPUTATI: «**AUDIZIONE SULLA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI NEL MONDO, DIRETTA WEBTV ALLE 8.30**» - Mercoledì 21 gennaio, alle ore 8.30, la Commissione Esteri della Camera svolge l'audizione di rappresentanti della Fondazione Aiuto alla chiesa che soffre ... agenziagiornalisticaopinione.it
Crescono nel mondo i cristiani perseguitati - IL PUNTO È quanto emerge dalla World Watch List 2026 (Wwl), la lista dei primi 50 paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo ... ilcittadino.it
Il rapimento di oltre 160 cristiani durante l’attacco a due chiese in #Nigeria è l’ennesimo atto di una persecuzione feroce e sistematica contro i cristiani, che in molte aree del mondo assume ormai i contorni di un vero genocidio. Di fronte a questa violenza l’Uni x.com
Trovi il report completo sulla persecuzione dei cristiani del mondo (World Watch List 2026) sul nostro sito - LINK IN BIO ==>> @porteaperteitalia #worldwatchlist2026 #porteaperteitalia #cristianiperseguitati facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.