Dopo un’ultima puntata di “Amici” che ha suscitato riflessioni, Valentina si trova a valutare la possibilità di prendersi una pausa. La cantante, confrontandosi con le proprie emozioni, si interroga sulla propria adeguatezza e sul desiderio di uscire temporaneamente dal percorso. Questa fase di incertezza evidenzia l’importanza di ascoltare sé stessi e di affrontare con calma le proprie emozioni, senza fretta o pressioni.

“Tutto questo mi piace, però non so se sono adatta io”. Sono le parole della cantante Valentina che, dopo la puntata di “Amici di Maria De Filippi” andata in onda su Canale 5 domenica, 18 gennaio, è entrata in crisi. La protagonista del talent show si è confidata con il maestro Rudy Zerbi per condividere con lui dubbi e perplessità. Soprattutto il pensiero di dover abbandonare la sua esperienza dentro la scuola. “Fuori da qui vivevo la musica in maniera diversa, come passione. Dicevo che avrei voluto viverla come un lavoro ma non facevo niente per fare in modo che questo potesse accadere”, ha confidato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché non te ne vai una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo”: Maria De Filippi tende la mano a Valentina che vuole uscire da “Amici”

Ad Amici Valentina ha dubbi sul percorso, la proposta inedita di De Filippi: “Perché non vai via una settimana?”Valentina, concorrente di Amici 25, si trova a riflettere sul suo percorso nel programma.

Valentina lascia Amici: i motivi della scelta e la proposta di Maria De FilippiValentina ha deciso di lasciare la scuola di Amici, suscitando interesse e curiosità tra i fan.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Perché non te ne vai una settimana?: ad Amici 25 Maria De Filippi rompe gli schemi e mette Valentina davanti a se stessa; Quando hai già vinto (e cambi gioco); Essere nel mondo ma non del mondo: intervista agli Zu; Ad Amici Valentina ha dubbi sul percorso, la proposta inedita di De Filippi: Perché non vai via una settimana?.

«Perché non te ne vai una settimana?»: ad Amici 25 Maria De Filippi rompe gli schemi e mette Valentina davanti a se stessa - Il quotidiano di Amici 25 appena andato in onda è uno di quelli che non punta sui virtuosismi, ma sulle crepe. Quelle che fanno rumore, che spostano gli equilibri e che raccontano ... ilmattino.it

Amici, perché Valentina ha lasciato la scuola. Maria De Filippi: Perché non te ne vai una settimana? - Maria De Filippi ha fatto una mossa inaspettata, nella scorsa puntata di Amici. Valentina va via (solo per una settimana). msn.com

Non è necessario cambiare le lenzuola ogni settimana secondo l'esperto: ecco perché - facebook.com facebook