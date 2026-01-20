Perchè dovrei volerne uno ora? | Amanda Seyfried rompe un tabù sugli Oscar

Amanda Seyfried, candidata al film Il testamento di Ann Lee, condivide il suo punto di vista sugli Oscar. L’attrice, nota per la sua carriera versatile, ha recentemente affermato che il premio non rappresenta una priorità per lei. Questa prospettiva offre uno spunto di riflessione sul valore dei riconoscimenti cinematografici e sulla diversa percezione del successo nel mondo dello spettacolo.

L'attrice, che in molti vedono in lizza per una nomination per il film Il testamento di Ann Lee, non ha mostrato molto interesse per gli Oscar e i premi in generale, specialmente in questa fase di carriera Amanda Seyfried ha recentemente dichiarato al New Yorker che vincere un Oscar non è così importante per lei. L'attrice, attualmente in lizza per una nomination grazie alla sua interpretazione ne Il testamento di Ann Lee, ha affermato di essere "arrivata fin qui" senza mai vincerne uno, quindi "perché dovrei averne bisogno adesso?". "Ricordate chi ha vinto negli ultimi dieci anni? Non è la vittoria che conta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it

