Per il nuovo lungolago di Como ritorna la favoletta dei vecchi parapetti
Il nuovo lungolago di Como riporta alla ribalta la storia dei vecchi parapetti, simbolo di un intervento che evidenzia ancora una volta le difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione delle opere pubbliche. Questa vicenda, riproposta nel tempo, riflette le sfide di un’amministrazione nel garantire soluzioni efficaci e durature per un patrimonio così importante come il lungolago.
Una vecchia favoletta buona per tutte le stagioni che rappresenta plasticamente inefficienza politica e progettuale. E che, naturalmente coinvolge il cantiere delle paratie, diventate maggiorenni pochi giorni fa, senza mai essere entrate in funzione, e pure senza parapetti. Già, quelli che, dopo.🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Lungolago, parapetti: e se la soluzione arrivasse da uno studente?
Leggi anche: San Siro, la Nord ritorna a cantare. Ma addio ai vecchi simboli
Argomenti discussi: Lecco, nuovo lungolago pronto per maggio: via bus e una corsia; Nuovo lungolago di Lecco: termine dei lavori previsto per metà maggio; Nuovo lungolago di Lecco: termine dei lavori previsto per metà maggio; Brusimpiano rinnova il suo lungolago: conclusi i lavori di riqualificazione.
Per il nuovo lungolago di Como ritorna la favoletta dei vecchi parapetti - Una vecchia favoletta buona per tutte le stagioni che rappresenta plasticamente inefficienza politica e progettuale. E che, naturalmente coinvolge il cantiere delle paratie, diventate maggiorenni poch ... quicomo.it
Nuovo lungolago di Lecco: termine dei lavori previsto per metà maggio - Si procede in via Martiri delle Foibe; lavori più complessi in zona Malpensata, dove le gradinate saranno convertite in sedute ... msn.com
Lecco, nuovo lungolago pronto per maggio: via bus e una corsia Viabilità Nel tratto davanti al Monumento ai caduti sarà ristretta la carreggiata e spariranno i posti auto. La Malpensata riapre alla fine del mese di febbraio #laprovinciaunicatv #teleunica #news - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.