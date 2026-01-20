Per il nuovo lungolago di Como ritorna la favoletta dei vecchi parapetti

Il nuovo lungolago di Como riporta alla ribalta la storia dei vecchi parapetti, simbolo di un intervento che evidenzia ancora una volta le difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione delle opere pubbliche. Questa vicenda, riproposta nel tempo, riflette le sfide di un’amministrazione nel garantire soluzioni efficaci e durature per un patrimonio così importante come il lungolago.

Una vecchia favoletta buona per tutte le stagioni che rappresenta plasticamente inefficienza politica e progettuale. E che, naturalmente coinvolge il cantiere delle paratie, diventate maggiorenni pochi giorni fa, senza mai essere entrate in funzione, e pure senza parapetti. Già, quelli che, dopo.🔗 Leggi su Quicomo.it

