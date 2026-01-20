Per Hydeon la pittura è un rituale per connettersi con altri mondi

Hydeon considera la pittura come un rituale che permette di esplorare e comunicare con altri mondi. In questo articolo, del nuovo numero di Linkiesta Etc, si approfondisce il ruolo del gioco e della creatività nel processo artistico. Il magazine è disponibile in edicole selezionate di Milano e Roma, così come negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. The Gateway Pt II, Hydeon, 2025. Courtesy of the artist L’opera di Ian Ferguson, noto con il nome d’arte Hydeon, è un viaggio continuo attraverso epoche, mondi e simboli, dove il confine tra immaginazione e realtà si dissolve in un universo visivo denso e stratificato. Affondando le radici in architetture gotiche, miti antichi, fiabe e arte popolare, Hydeon costruisce narrazioni pittoriche che sono insieme memoria autobiografica e archeologia del fantastico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

