Marco Baldassari, fondatore di Eleventy, afferma che per essere distintivi è importante rallentare i ritmi quotidiani. La nuova collezione rappresenta un ritorno alla natura, presentando una palette di colori più scuri e sobrie. Un design che punta sulla semplicità e sull’eleganza senza eccessi, per chi desidera uno stile autentico e senza tempo.

Il padre di Eleventy Marco Baldassari: «Questa collezione è un ritorno alla natura e sfoggia una nuova palette, più scura». Nel dibattito sul lusso contemporaneo si parla spesso di crescita, numeri e visibilità. Molto meno di misura, responsabilità e tempo. Eppure è proprio su questi elementi che si gioca la tenuta di un brand. Eleventy, marchio fondato da Marco Baldassari, ha costruito il proprio percorso lontano dalle scorciatoie del marketing e dalle mode effimere, scegliendo una strada più lenta e, proprio per questo, più esigente. In occasione della presentazione della nuova collezione invernale, abbiamo incontrato Baldassari per discutere di come si difende un’idea di lusso in una fase economica complessa, di cosa significa creare valore reale nel sistema moda e di come un’azienda italiana possa continuare a crescere senza rinunciare alla propria identità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Per essere speciali bisogna abbandonare i ritmi frenetici»

Leggi anche: Superman deve abbandonare la sua immagine perfetta per essere radicale e rivoluzionario

Leggi anche: Renato Zero: «Io e Loredana Bertè ci eravamo detti troppo, e male. Sono stato io a lasciarla andare: a volte bisogna abbandonare l’angelo custode e camminare da soli»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Specie prioritarie: 2999 organismi hanno bisogno di cure speciali; ZES Unica: agevolazione 2025; Eleventy: fatturato a 127 milioni di euro, pronto opening a Chicago, spinta su USA e Asia; Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA: in arrivo nuovo cedolino.

Per diventare Papa non bisogna essere per forza sacerdoti, basta avere tre requisiti: c’è un precedenteNella Chiesa non ci sono leggi scritte sui requisiti che dovrebbe avere il nuovo Vescovo di Roma. Il prossimo Papa potrebbe non essere per forza uno dei 135 cardinali che prenderanno parte al conclave ... fanpage.it

I RIFIUTI SPECIALI: DOVE CONFERIRLI CORRETTAMENTE Non tutti i rifiuti possono essere gettati nei mastelli domestici. Alcuni materiali, se smaltiti in modo errato, possono essere pericolosi per l’ambiente e per la salute. Per questo è importante co - facebook.com facebook