Pensioni di reversibilità | nuovi tagli e ricalcoli in arrivo per molti coniugi superstiti

Sono in arrivo aggiornamenti e possibili riduzioni delle pensioni di reversibilità per molti coniugi superstiti. Si tratta di modifiche legate a rivalutazioni, soglie aggiornate e meccanismi già previsti dalla normativa vigente, che influiranno sugli importi ricevuti. Questi cambiamenti non costituiscono una riforma, ma rappresentano un’implementazione di norme esistenti, con effetti concreti sui pagamenti delle pensioni di reversibilità.

Al via nuovi ricalcoli e tagli per le pensioni di reversibilità. Non è una riforma, ma l’effetto combinato tra rivalutazioni, soglie aggiornate e meccanismi già previsti dalla normativa. Il risultato, però, rischia di incidere in modo significativo sul reddito di molti coniugi superstiti. Pensione di reversibilità 2026: perché cambiano gli importi. La pensione di reversibilità è un assegno ai familiari superstiti, calcolato come una quota della pensione del defunto, variabile in base al nucleo familiare e ai redditi. Come si calcolano limiti e tagli? Il punto di partenza è l’aggiornamento del trattamento minimo Inps. 🔗 Leggi su Panorama.it

A partire dal 2026, gli importi delle pensioni di reversibilità subiranno modifiche, influenzando il sostegno economico fornito dall'Inps ai familiari superstiti, come coniuge, figli e genitori.

L'attuale situazione delle pensioni è caratterizzata da un crescente caos nei conguagli, ricalcoli e bonus, generando incertezza tra i pensionati.

