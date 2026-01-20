Pensioni a rischio senza dichiarazione dei redditi via al servizio Inps per rimediare

L’Inps ha inviato un sollecito a circa 680.000 pensionati, richiedendo la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 entro il 28 febbraio 2026. La mancata presentazione potrebbe mettere a rischio il diritto alle pensioni. È importante rispettare questa scadenza per assicurare la regolarità delle prestazioni e evitare eventuali sospensioni o problematiche future.

Per circa 680.000 pensionati è arrivato il sollecito ufficiale dall'Inps: entro il 28 febbraio 2026 devono trasmettere la dichiarazione reddituale relativa all' anno 2023. L'obiettivo è evitare la sospensione, con conseguenti indebiti, di prestazioni cruciali legate al reddito. L'Istituto ha attivato una campagna di supporto digitale per semplificare l'operazione, attraverso una videoguida intuitiva. Una scadenza cruciale per i pensionati. L'adempimento non è una mera formalità. La dichiarazione dei redditi del 2023 è il presupposto per continuare a percepire integralmente una serie di prestazioni collegate alla situazione economica del pensionato.

