pedinata fino a casa professionista sanitaria si trova davanti paziente che aveva assistito

Nei giorni scorsi una professionista sanitaria dell’ospedale di Barga, da poco trasferitasi nella Piana, si è ritrovata davanti casa un paziente di psichiatria che aveva assistito in precedenza e che era stato protagonista di un movimentato episodio in corsia. L’uomo era in compagnia di un altro soggetto. Quando la donna spaventata ha chiamato i carabinieri, i due sono fuggiti. Restano la paura e lo sconcerto: quasi nessuno, secondo la professionista, conosceva il suo nuovo indirizzo di casa. Sulla vicenda interviene la Funzione pubblica FP CGIL di Lucca. "Esprimiamo – scrive la Segretaria Paola Freschi – piena solidarietà alla professionista sanitaria che ha avuto il coraggio di rendere pubblica una situazione di forte esposizione e vulnerabilità legata al lavoro nella salute mentale, ed è a disposizione per offrire a lei, ma anche ad eventuali altri lavoratori che avessero sperimentato esperienze analoghe, un supporto tramite le proprie strutture territoriali e le delegate e i delegati sul luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

