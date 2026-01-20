Patrizio Santo presenta il suo nuovo singolo La figlia di Venere | c’è anche Pescara

Patrizio Santo presenta il suo nuovo singolo, “La figlia di Venere”, accompagnato da un videoclip ufficiale che include anche scene da Pescara. La canzone si inserisce nel percorso artistico dell’autore, offrendo un’ulteriore testimonianza del suo stile musicale. La presenza di Pescara nel video sottolinea il legame tra l’artista e la città, arricchendo l’esperienza visiva e musicale di questa nuova uscita.

Pescara è presente nel nuovo videoclip ufficiale dell’ultimo singolo del cantautore Patrizio Santo, dal titolo “La figlia di Venere”. Un brano che racconta una storia d'amore è in grado di salvare una vita, anche se questa storia è destinata a finire. Il nuovo pezzo con sonorità r&b, ha l’intento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Patrizio Santo. Patrizio Santo · La figlia di Venere. "La figlia di Venere" il mio nuovo singolo! - facebook.com facebook