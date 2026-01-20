Passeggiata | Il vajo dei mulini di Prun
Il Vajo dei Mulini di Prun è un percorso escursionistico che attraversa vigneti e boschi nella zona della bassa Lessinia. Sabato 24 gennaio, si propone una passeggiata tra natura e paesaggi rurali, partendo da Mospigolo. Un’occasione per esplorare un territorio ricco di storia e bellezza naturale, adatta a chi desidera immergersi in un ambiente tranquillo e autentico.
Sabato 24 Gennaio. Escursione tra vigneti e boschi lungo il Vajo dei Mulini, da Mospigolo alla bassa Lessinia. Tra mulini dismessi, fauna selvatica e ruscelli, percorreremo un tratto della settima tappa del Cammino del Vino e della Pietra, avvicinandoci alle storiche cave di Prun.Ritrovo: ore 9.🔗 Leggi su Veronasera.it
