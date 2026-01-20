Passeggiata | Il vajo dei mulini di Prun

Il Vajo dei Mulini di Prun è un percorso escursionistico che attraversa vigneti e boschi nella zona della bassa Lessinia. Sabato 24 gennaio, si propone una passeggiata tra natura e paesaggi rurali, partendo da Mospigolo. Un’occasione per esplorare un territorio ricco di storia e bellezza naturale, adatta a chi desidera immergersi in un ambiente tranquillo e autentico.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.