partiti i lavori sulla provinciale 9

Sono stati avviati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 9 Cesena–Sogliano, danneggiata dagli eventi di maggio 2023. L’intervento mira a ripristinare le condizioni di transitabilità e garantire la sicurezza degli utenti. I lavori si svolgono nel rispetto dei tempi previsti, con l’obiettivo di riaprire la strada al traffico nel minor tempo possibile.

Sono iniziati i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Sp 9 Cesena–Sogliano danneggiata dagli eventi del maggio 2023. L’arteria attraversa i territori comunali di Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone. L’intervento di 3,9 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr. Salvo imprevisti, la conclusione dei lavori è prevista entro l’inizio dell’estate. Le opere sono realizzate dalla ditta Rete Costruttori Bologna, mediante impresa esecutrice consorziata Zini Elio. I lavori sono iniziati nel Comune di Sogliano al Rubicone, in corrispondenza del km 15+800, dove è presente un dissesto locale causato dalla formazione di una cavità nella sottofondazione stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

