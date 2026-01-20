Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia | nuovo appuntamento

Il nuovo format social “Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia” ha riscosso un riscontro positivo fin dalla prima puntata su Instagram. In questa serie, il Maestro Iaia approfondisce temi legati al mondo dello sport, offrendo un confronto diretto e rispettoso. Un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere meglio le dinamiche sportive attraverso un dialogo semplice e informativo.

Riscontro positivo oltre ogni più rosea aspettativa per la prima puntata delle dirette del nuovo format social in diretta su Instagram dal titolo "Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia". Neanche il tempo di riprendere fiato che è tutto pronto per il secondo appuntamento.

