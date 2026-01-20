Parlerò a tempo debito Venezi dribbla le polemiche sulla Fenice

Beatrice Venezi ha dichiarato che parlerà a tempo debito, evitando di entrare nel merito delle polemiche sulla Fenice di Venezia. La direttrice d’orchestra ha precisato di non essere stata coinvolta nelle discussioni che coinvolgono il suo ruolo come direttrice artistica, ribadendo la propria posizione senza entrare nel dibattito pubblico.

Beatrice Venezi non arretra di un passo. Al centro delle polemiche sulla Fenice di Venezia, il direttore d'orchestra ha risposto alle domande dei cronisti chiarendo di non essere stata coinvolta nel dibattito scoppiato attorno al suo nome, con i professori che continuano a chiederle un passo indietro dal ruolo di direttrice artistica. "Ero impegnata per lavoro dall'altra parte del mondo e non ho seguito molto le polemiche" le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione della Carmen che dirigerà al Teatro Verdi: "Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente esclusivamente all'estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito: ora mi limito a una battuta calcistica che faceva spesso l'allenatore Boskov: la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Argomenti discussi: Venezi, parlerò a tempo debito ma la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia

