Parcheggio selvaggio in Via Felice Orsini la situazione è insostenibile

Segnalo la difficile situazione dei parcheggi in Via Felice Orsini, che sta diventando problematica per residenti e passanti. Antonio sottolinea come l’assenza di aree adeguate renda difficile trovare posti auto, generando disagio e criticità nella zona. È importante intervenire per migliorare la gestione e la disponibilità di spazi, garantendo un ambiente più ordinato e sicuro per tutti.

Segnala Antonio: "Voglio segnalare che la situazione dei parcheggi in Via Felice Orsini è insostenibile. Si parcheggia ovunque, sulle strisce pedonali, al posto dei parcheggi riservati agli invalidi e alle moto. Ritengo che combattere il parcheggio effettuato illegittimamente sia segnale di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it "Parcheggio selvaggio in Via Felice Orsini, la situazione è insostenibile"Antonio segnala che la situazione dei parcheggi in Via Felice Orsini è diventata ormai insostenibile. Leggi anche: La segnalazione: "In via Anita Garibaldi parcheggio 'selvaggio' a discapito dei pedoni"

