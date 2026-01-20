Parcheggio a San Biele non prima di due anni | 5 milioni di euro per 400 posti su tre piani | VIDEO

Il progetto del nuovo parcheggio multipiano in via San Biele a Viterbo prevede un investimento di circa 5 milioni di euro per la realizzazione di 400 posti su tre piani. L’amministrazione comunale ha delineato un cronoprogramma, ma i lavori non saranno conclusi prima di due anni. La realizzazione mira a migliorare la viabilità e la gestione degli spazi di sosta nella zona.

La realizzazione del parcheggio multipiano in via San Biele a Viterbo è il tema degli ultimi giorni. Nell'ultima seduta del consiglio comunale l'amministrazione ha provato a tracciare una linea, o quantomeno un cronoprogramma verosimile. A fare il punto sul progetto è l'assessore alla qualità.

