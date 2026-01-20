Parcheggio a San Biele non prima di due anni | 5 milioni di euro per 400 posti su tre piani | VIDEO

Il progetto del parcheggio multipiano in via San Biele a Viterbo, con una capienza di 400 posti su tre piani, richiederà circa due anni per essere completato. L’investimento previsto è di circa 5 milioni di euro. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, l’amministrazione ha delineato un possibile cronoprogramma, offrendo una prospettiva concreta sui tempi di realizzazione dell’opera.

Parcheggio multipiano a San Biele: primi dettagli Bisogna aspettare almeno 2 anni, costerà "5 milioni di euro per 400 posti su tre piani" e sarà "in alluminio o alluminio e cemento e non più alto della chiesa di Santa Maria in Gradi". Bocciata l'idea del sottopa - facebook.com facebook