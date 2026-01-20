Parcheggi sulla riviera di Pescara | nuove tariffe tetto giornaliero e polemiche politiche accese

A partire dal 26 gennaio, le tariffe di parcheggio sulla riviera di Pescara sono state riviste, con l’introduzione di un tetto giornaliero e orari uniformati. La decisione comunale ha suscitato reazioni da parte dell’opposizione, che ha criticato le modalità e i tempi di attuazione. Questa modifica interessa residenti e visitatori, influenzando la gestione della sosta lungo il lungomare della città.

Pescara - Dal 26 gennaio cambia la sosta sul lungomare di Pescara: nuove tariffe, orari uniformati e massimo giornaliero fissato, mentre l'opposizione critica tempi e modalità della decisione comunale. Il Comune di Pescara introduce una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi lungo la riviera, intervenendo su un provvedimento che nelle scorse settimane aveva suscitato polemiche e contestazioni. A partire dal 26 gennaio, la sosta a pagamento costerà 1 euro l'ora, con un tetto massimo giornaliero di 5 euro, misura che va a correggere parzialmente l'impianto precedente. La modifica è contenuta in una ordinanza dirigenziale che ridefinisce costi e fasce orarie in due tratti strategici del lungomare cittadino: viale della Riviera, tra via Muzii e piazza Primo Maggio, e lungomare Matteotti, nel segmento compreso tra piazza Primo Maggio e la Madonnina del porto.

