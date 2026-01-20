Paolo Sorrentino e la grazia di guardare l' abisso nei suoi film la dignità si misura quando il pericolo mostra il vero volto dell' anima

Paolo Sorrentino si distingue per un approccio cinematografico che invita a riflettere sulla dignità umana nei momenti di crisi. Attraverso il suo sguardo, i personaggi affrontano l’abisso senza rinunciare alla sensibilità, evidenziando la complessità dell’animo umano. La sua capacità di rappresentare il baratro come uno specchio della virtù rende i suoi film un invito alla contemplazione e alla comprensione delle sfumature che definiscono l’essere umano.

Paolo Sorrentino possiede una grazia rara: sa trasformare il baratro umano in cinema che interroga senza dare facili risposte. Nei suoi film la virtus in periculis, il coraggio e la misura che emergono nei momenti critici, non è solo eroismo retorico, ma la prova che la dignità si misura nella prova, quando il pericolo mostra il vero volto dell'anima. In questo orizzonte la sensibilità umana diventa strumento di verità. L'amore, evocato come stella polare o Aurora, orienta i personaggi oltre le mappe del potere e dell'interesse, proponendo la compassione come bussola etica. Anche i giuristi e i militari, tradizionalmente considerati custodi di norme e ordine, credevano di essere esautorati da un'incombenza chiamata sensibilità; l'esperienza raccontata da Sorrentino dimostra invece che legge e disciplina hanno bisogno dello sguardo sensibile per restare umane.

