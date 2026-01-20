Paolo Sorrentino discute con la security per fermarsi a salutare i fan | il gesto prima della polemica a Torino

Paolo Sorrentino si è fermato a salutare i fan all’ingresso di un teatro a Torino, dimostrando cortesia e disponibilità. Tuttavia, ha scelto di non partecipare a un confronto con il pubblico durante l’evento. Questo gesto, avvenuto prima di eventuali polemiche, ha attirato l’attenzione su un comportamento rispettoso e discreto, in un contesto in cui l’interazione con il pubblico resta importante.

Paolo Sorrentino si ferma con i fan all’ingresso del teatro a Torino, ma salta il dibattito con il pubblico pagante. Così la polemica è servita.🔗 Leggi su Fanpage.it Sorrentino sbotta contro la security per firmare gli autografi ai fan: "Faccio come ca**o dico io". Il videoNegli ultimi giorni, Paolo Sorrentino ha avuto uno scontro con la security durante un evento pubblico, dichiarando con tono deciso: Paolo Sorrentino e Toni Servillo al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film “La grazia”Al The Space Cinema Napoli, prima della proiezione di “La grazia,” si svolgerà un evento speciale con la presenza di Paolo Sorrentino e Toni Servillo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: L’ultimo semestre di ‘Cemento Armato’: la pavidità del potere ne La Grazia di Sorrentino; La Grazia, il nuovo film di Sorrentino: Servillo presidente della Repubblica tra amore e coscienza; Paolo Sorrentino: al cinema il film La Grazia. La storia vera; Paolo Sorrentino: Non sarei in grado di misurarmi con un successo così grande come quello di Checco Zalone. Paolo Sorrentino sbotta contro la security: Faccio come dico ioPaolo Sorrentino ignora le indicazioni dello staff e si ferma con i fan durante il tour di La Grazia: il video diventa virale e accende il dibattito sui social ... 105.net Paolo Sorrentino a Torino ma non si presenta in alcune sale, pubblico delusoPaolo Sorrentino non ha preso parte al saluto al pubblico in alcune sale in cui veniva proiettato La Grazia a Torino: ecco perché ... cinema.everyeye.it Esce nelle sale cinematografiche “La Grazia” di Paolo Sorrentino, film presentato all’82esima Mostra del cinema di Venezia: racconta il dilemma morale di un presidente della Repubblica – interpretato da Toni Servillo, premiato con la Coppa Volpi per questo r - facebook.com facebook "Ciascuno di noi attraversa dei momenti in cui le domande si fanno più pressanti" ha detto Paolo Sorrentino. Parliamo anche de "La grazia" a #MovieMag in onda domani #21gennaio alle 23 su #RaiMovie, poi venerdì notte su @RaiTre e domenica 25 gennai x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.