Paolo Bosisio preside ne Il Collegio | i figli la moglie coreana la vita in Thailandia | A 70 anni mi sono reinventato la pensione rischia di ammazzarti

Paolo Bosisio, preside ne Il Collegio, con una vita che spazia tra Italia, Corea e Thailandia, ha recentemente condiviso come a 70 anni si sia reinventato, affrontando la pensione con nuove sfide. La nona edizione del programma, ambientata nel 1990, offre agli studenti un’esperienza scolastica in stile retrò, riflettendo valori e metodi di un’epoca passata.

La nona edizione de "Il Collegio" è ufficialmente iniziata. Gli allievi del reality sono stati catapultati nel 1990 e vivono un'esperienza scolastica completamente nuova tra lezioni, balli e attività extrascolastiche. Tra i volti storici del programma c'è Paolo Bosisio, il preside del Collegio, figura chiave per insegnanti e studenti. Chi è Paolo Bosisio è nato il 4 marzo 1949 a Milano ed è un attore, regista, sceneggiatore e insegnante teatrale. Laureato in Lettere moderne nel 1973, si avvicina sin da ragazzo al mondo del teatro, recitando in molte compagnie e diventando successivamente regista e sceneggiatore.

