Il 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 si disputa la partita tra PAOK e Real Betis, valevole per la settima giornata di Europa League. In questo incontro, le formazioni ufficiali, quote e pronostici offrono spunti interessanti, con particolare attenzione agli attacchi delle due squadre. Salonicco sarà il palcoscenico di una sfida tra due formazioni in buona forma, pronte a contendersi punti importanti nel girone.

Settima giornata della fase campionato di Europa League e il programma propone una partita davvero interessante: PAOK–Real Betis è una sfida tra due squadre che stanno vivendo un bel momento e che sono pronte a darsi battaglia a Salonicco. Gli andalusi, reduci dalla bella vittoria in Liga col Villarreal, hanno 14 punti e sono a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PAOK-Real Betis (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia agli attacchi nella gara di Salonicco

PAOK-Real Betis (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra squadre in ottima saluteIl 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 si disputa la settima giornata di Europa League con il match tra PAOK e Real Betis a Salonicco.

PAOK-Real Betis (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra squadre in ottima saluteIl 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 si affrontano PAOK e Real Betis nella settima giornata dell’Europa League.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Tutta l'Europa League con Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda: le partite di oggi; Partite di Europa League per stasera, 21 gennaio, e chi si è qualificato finora; Europa League, Bologna e Roma a caccia degli ottavi: il programma del 22 gennaio; PAOK-Real Betis (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Fiducia agli attacchi...

PAOK - Betis, en directo: última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivoSigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la séptima jornada de la fase de liga del torneo, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas ... abc.es

PAOK vs. Real Betis, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicioTe contamos dónde ver el PAOK vs. Real Betis de la Europa League 2025-2026: Canal de TV y streaming en vivo online ... goal.com

MATCH DAY SAN GIOVANNI BATTISTA Stadio Cerulli - Massa Lubrense Sabato 10 Gennaio Ore 14.30 #RealVesuvio - facebook.com facebook