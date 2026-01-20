pallamano il portogallo vince contro la danimarca e continua il cammino agli europei 2026

Il Portogallo ha ottenuto una vittoria contro la Danimarca nel round pre-eliminare degli Europei di pallamano maschile 2026, proseguendo il suo percorso nel torneo. Nel Gruppo B, D e F sono stati definiti i team qualificati per il ‘Main Round’, mentre l’Italia non è riuscita a qualificarsi. Questi risultati segnano la conclusione di questa fase preliminare e l’inizio delle sfide successive nel torneo continentale.

Ultime battute per quanto riguarda il round pre-eliminare degli Europei maschili di pallamano. Il Gruppo B, D e F hanno eletto i team che continueranno il cammino verso il ‘Main Round’, purtroppo non ci sarà l’Italia. Gli azzurri si sono imposti oggi contro la Polonia nell’ultimo duello del Gruppo F. Passano invece l’Islanda e l’Ungheria, entrambe a segno contro i nostri connazionali durante gli scorsi giorni. La Svizzera approfitta della sconfitta delle Isole Faroer contro la Svezia per accedere al Main Round. Gli elvetici non hanno commesso errori nel ‘Gruppo D’, abili ad abbattere presso l’Unity Arena di Baerum (Norvegia) il Montenegro per 26 a 43. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallamano: la Macedonia ferma il Portogallo agli Europei 2026. Danimarca infermabileDurante la giornata degli Europei 2026 di pallamano, si sono disputate diverse partite nei vari gironi.

Pallamano: tutti a caccia della Danimarca agli Europei 2026Gli Europei di pallamano 2026 si svolgono tra Svezia, Norvegia e Danimarca dal 15 gennaio al 1° febbraio.

