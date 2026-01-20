Palladino punta alla top 8 | Impensabile ma vogliamo fare la storia Lookman è tornato in anticipo ci sarà

L'Atalanta punta alla qualificazione tra le prime otto della Champions League, un obiettivo ambizioso ma possibile. Con Ademola Lookman di ritorno in anticipo e pronto a scendere in campo contro l’Athletic Club alla New Balance Arena, la squadra bergamasca si prepara a una sfida importante nella fase finale della competizione. Un risultato positivo potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la qualificazione diretta ai quarti, evitando i playoff.

Bergamo. Con un Ademola Lookman in più verso la coda della League Phase della Champions League. L’Atalanta si prepara a sfidare l’Athletic Club alla New Balance Arena in una sfida che può valere un grande passo in avanti per un posto tra le prime otto della classifica e saltare gli insidiosissimi playoff, ritrovando il nigeriano post Coppa d’Africa. Alla vigilia, sono Raffaele Palladino ed Ederson a sottolineare in conferenza stampa l’importanza del match, una partita che può portare l’Atalanta nella storia e raggiungere un traguardo che è lo stesso tecnico a definire “inimmaginabile”. leggi anche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Lookman Atalanta, il nigeriano è finalmente tornato. Palladino può contare su un giocatore diverso. Le ultime

Lookman in Coppa d’Africa: Palladino punta tutto su SamardzicL'Atalanta si prepara alla sfida di Coppa d’Africa con Lookman, mentre Palladino punta su Samardzic per affrontare il momento di pausa post-settimo impegno consecutivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Atalanta-Torino 2-0, le spigolature di Serina: per Djimsiti l’infortunio del tennista, Palladino agitato. E 9 gare senza subire gol; Atalanta, contro il Pisa Palladino punta su Scamacca. E Raspadori scalpita; Il primo pareggio di Palladino è un bicchiere mezzo pieno; Raspadori all'Atalanta, Palladino: La società è ambiziosa e lo ha portato qui. Per me è un vantaggio.

Palladino punta alla top 8: Impensabile, ma vogliamo fare la storia. Lookman è tornato in anticipo, ci saràIl tecnico alla vigilia della sfida contro l'Athletic: Ademola doveva tornare mercoledì, invece è arrivato un giorno prima. Lottiamo per qualcosa di inimmaginabile all'inizio: siamo in fiducia e vogl ... bergamonews.it

Napoli, spunta En-Nesyri. Atalanta, Palladino: Raspadori alza il livello. Le top news delle 18Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Pisa, ha detto la sua anche sul nuovo acquisto dell'Atalanta. tuttomercatoweb.com

Pisa e Atalanta pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali di Palladino, che punta su Zalewski e CDK per un match da non perdere! https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-serie-a-le-probabili-formazioni-di-pisa-atalanta-palladino-con-zale - facebook.com facebook

C'è anche l’Atalanta per l’Europa: la squadra di Palladino batte il Torino e ottiene la 5ª vittoria nelle ultime 6 partite di Serie A. Decide il match il gol in apertura di De Ketelaere, che torna a esultare in campionato 4 mesi. Decisive anche le parate di Carnesecch x.com