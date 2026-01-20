Palladino Niente calcoli ma entrare tra le prime 8 sarebbe straordinario

L'allenatore Palladino ha sottolineato l'importanza di conquistare più punti possibili nelle ultime due gare, senza calcoli, ma con l'obiettivo di entrare tra le prime otto classifiche. Lookman sarà disponibile e ha dimostrato un grande impegno, così come il lavoro della società. Raggiungere questa posizione rappresenterebbe un risultato significativo, mantenendo alta la determinazione del team in vista delle sfide finali.

"Lookman sarà a disposizione, ho apprezzato molto il suo impegno e il lavoro della società" BERGAMO - "Sicuramente i 3 punti sarebbero qualcosa di straordinario, è un obiettivo fare più punti possibili nelle ultime due partite ed entrare tra le prime 8. Sarebbe qualcosa di unico, ci permetterebbe di concentrarci sul campionato e preparare le partite con maggiore tranquillità. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo mettere in campo lo spirito dell'Atalanta come abbiamo fatto nelle ultime partite, affrontiamo una squadra di ottimo livello, sappiamo che servirà una partita da Champions e non vediamo l'ora di scendere in campo.

Allegri ribadisce: «L’obiettivo è entrare tra le prime quattro, sarebbe importante riportare il Milan in Champions». Poi parla così di Conte-Marotta!Allegri, allenatore del Milan, ha sottolineato l’importanza di qualificarsi tra le prime quattro per tornare in Champions League.

