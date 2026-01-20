Padre dona due organi alla figlia da vivo | è il primo caso in Italia

In Italia, si è verificato il primo caso di donazione di organi da vivo da padre a figlia. L’uomo ha descritto il suo gesto come un’azione naturale, simile a quella di qualsiasi genitore. Questo intervento rappresenta un risultato importante nel campo della donazione e del trapianto di organi, aprendo nuove possibilità per le persone in attesa di un organo compatibile.

Ha detto di aver fatto “semplicemente ciò che farebbe qualsiasi genitore”, ma il gesto compiuto è senza precedenti in Italia. Un padre serbo di 37 anni ha donato due organi da vivente alla figlia di sette anni, Sofija (nome di fantasia): un rene e una porzione di fegato, pari a circa il 25%. È il primo caso nel nostro Paese di trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente. L’intervento record a Bergamo. Gli interventi di prelievo e trapianto si sono svolti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e sono durati complessivamente 18 ore, dalle 9.30 del 18 dicembre 2025 alle 3. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

