L’onorevole Jose Marano del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione riguardo alla procedura di pagamento dei ticket presso l’Ospedale San Marco di Catania. Attualmente, i cittadini devono pagare il ticket prima di poter accedere ai servizi dei laboratori, causando possibili disagi. Marano chiede un’attenzione alle modalità di accesso per garantire maggiore semplicità e trasparenza nel percorso sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Marano (M5S) presenta interrogazione per ridurre i disagi ai cittadini. Al San Marco di Catania, per accedere alle prestazioni dei laboratori è necessario pagare prima il ticket sanitario. Tuttavia, l’ ufficio per il pagamento apre solo mezz’ora dopo l’inizio dei laboratori, creando lunghe attese e disservizi per i pazienti. Disservizi e disagio per gli utenti. Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, denuncia la situazione: “Ho presentato un’interrogazione parlamentare per correggere questa anomalia organizzativa. L’ufficio ticket apre più tardi rispetto ai laboratori, impedendo agli utenti di accedere subito alle prestazioni prenotate”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ospedale San Marco, ticket disponibile solo dopo l’apertura dei laboratori: la denuncia dell’on. Jose Marano

I consiglieri comunali in visita alla pediatria dell'ospedale San Marco per “Doniamo un sorriso”I consiglieri comunali hanno visitato la pediatria dell’Ospedale San Marco per portare sorrisi e calore ai piccoli pazienti in occasione del progetto “Doniamo un sorriso”.

La terapia intensiva del San Raffaele in tilt: via Francesco Galli, il cda dell’ospedale nomina Marco Centenari nuovo amministratoreIl Gruppo San Donato SpA ha deciso di revocare all’unanimità Francesco Galli, amministratore unico dell’Irccs Ospedale San Raffaele, a seguito di gravi eventi verificatisi nella notte tra il 6 e il 7 dicembre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Medico sospeso a San Marco Argentano: si sarebbe rifiutato di curare un giovane con febbre.

Catania, all’Ospedale San Marco l’ufficio ticket apre dopo i laboratori, Marano (M5s) presenta interrogazione - Ho presentato un’interrogazione parlamentare al fine di correggere un’anomalia di carattere organizzativo che riguarda l’Ospedale San Marco di Catania. Qui l’orario di apertura dell’ufficio per il pa ... catanianews.it

Al San Marco ufficio ticket apre dopo laboratori, Marano (M5s) presenta interrogazione per eliminare disagi ai cittadini - Per usufruire delle prestazioni laboratoriali è necessario prima effettuare il pagamento del relativo ticket sanitario ma l’ufficio è operativo solo mezz’ora dopo. La deputata: Così si allungano i te ... vivienna.it

Marco era primario di cardiologia nel piccolo ospedale della sua città di provincia. Non aveva mai voluto trasferirsi nella grande città, nonostante le numerose offerte ricevute, anche da cliniche universitarie di prestigio. La professionalità maturata in anni di cor - facebook.com facebook

La bambina è stata affidata ai medici dell'ospedale San Marco, dove è ricoverata per accertamenti nel reparto di Pediatria. x.com