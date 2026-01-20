Ospedale di Maddaloni tarda la riapertura completa Il silenzio degli innocenti non porterà a nulla di costruttivo
Il ripristino completo dei servizi all’ospedale di Maddaloni resta in ritardo, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Il movimento “Riscossa di Maddaloni” sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo e concreto, evidenziando che il silenzio degli innocenti non favorisce soluzioni. La questione si conferma essenziale per garantire la tutela della salute pubblica e il benessere della comunità locale.
Il movimento politico "Riscossa di Maddaloni" torna a far sentire la propria voce sul tema dell'ospedale civile cittadino, ritenuto centrale per la salute della comunità. La questione è stata al centro della riunione degli iscritti del movimento, tenutasi giovedì 15 gennaio, durante la quale si è.
