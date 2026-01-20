Ecco una possibile introduzione: Con l’avvicinarsi degli Oscar 2026, si delineano le potenziali nomination nei settori dei film internazionali e d’animazione. Tra le candidature più probabili figurano

Le nostre previsioni sui probabili candidati ai prossimi Oscar: L'agente segreto e Sentimental Value in pole-position tra i film internazionali, mentre KPop Demon Hunters domina i pronostici tra i film d'animazione. Continuiamo a occuparci delle imminenti nomination agli Oscar, che saranno rese note giovedì 22 gennaio, nel pieno dell'awards season attualmente in corso. Nei precedenti articoli vi abbiamo illustrato la situazione per quanto riguarda gli interpreti protagonisti e i non protagonisti, mentre di seguito ci occuperemo di altre due categorie estremamente prestigiose degli Academy Award: quelle per il miglior film internazionale e per il miglior film d'animazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, i favoriti per le nomination: i film internazionali e d’animazione

Oscar 2026, i favoriti per le nomination: gli attori e le attrici protagonistiAnalizziamo i possibili candidati agli Oscar 2026 nelle categorie di miglior attore e miglior attrice.

Oscar 2026, i favoriti per le nomination: gli attori e le attrici non protagonistiEcco una breve introduzione adatta a Google, sobria e chiara: Analizziamo i possibili candidati agli Oscar 2026 nelle categorie di attori e attrici non protagonisti.

