Orrore sulla Statale 106 cane scaraventato da un’auto in corsa

Un episodio di grave violenza si è verificato lungo la Statale 106 di Reggio Calabria, dove un cane è stato scaraventato dall’auto in corsa e abbandonato sull’asfalto. L’accaduto ha suscitato sdegno e preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando ancora una volta la necessita di tutela e rispetto per gli animali.

L'episodio nei pressi dell'ipermercato Lidl a Reggio Calabria. L'Enpa interviene, salva l'animale e annuncia una denuncia per abbandono aggravato Un atto di brutale violenza ha scosso Reggio Calabria lungo la Statale 106, dove un cane è stato gettato dal finestrino di un'auto in movimento e lasciato sull'asfalto. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'ipermercato Lidl e, secondo le prime testimonianze, l'animale sarebbe stato lanciato da una Fiat punto grigia mentre il veicolo procedeva a velocità sostenuta. A evitare conseguenze ancora più drammatiche è stato il tempestivo intervento dei volontari dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa) reggina, giunti sul posto con il supporto delle forze dell'ordine.

