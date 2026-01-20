L'oroscopo di mercoledì 21 gennaio 2026 offre indicazioni generali sui segni zodiacali, con attenzione alle influenze astrali del giorno. La Luna in Pesci, accompagnata da Saturno e Nettuno, crea un contesto particolare, mentre il Sole in Acquario, insieme a Mercurio e Venere, contribuisce a definire le energie in gioco. Ecco le previsioni per i vari segni, per orientarsi al meglio durante la giornata.

L'oroscopo di mercoledì 21 gennaio 2026. La Luna entra in Pesci, insieme a Saturno e Nettuno, mentre il Sole resta in Acquario, dove si trovano anche Mercurio, Venere e Plutone. Marte resta ancora per qualche giorno nel segno del Capricorno. Giove è sempre in Cancro, e Urano in Toro. Il cielo La posizione dei pianeti risveglia la passionalità, il piacere per i cambiamenti e per i viaggi. Valorizzate saranno le professioni a contatto con il pubblico e quelle che si basano sulla creatività. Il consiglio del giorno: «Incrementa la tua fantasia e la tua voglia di sognare». I segni di Fuoco temono di sbagliare, mentre quelli di Terra sono più tranquilli; i segni d’Aria riflettono, quelli d’Acqua vogliono decidere. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oroscopo mercoledì 21 gennaio 2026: Sagittario evita l'errore, Toro non rischia, Gemelli si distrae. Cancro? Non avere dubbi

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 7 gennaio 2026Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 7 gennaio 2026, dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 14 gennaio 2026Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 14 gennaio 2026, dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’oroscopo bresciano di mercoledì 14 gennaio 2026 facebook

L' per oggi mercoledì 14 gennaio #oroscopo #luciaarena x.com