Ordine su Fullkrug | Un vero 9 Ha le caratteristiche giuste che mancavano ad Allegri

Franco Ordine ha commentato la situazione dell’attacco del Milan, sottolineando l’importanza di un vero centravanti. Ha evidenziato come Niclas Fullkrug possieda le caratteristiche fondamentali che finora sono mancate alla rosa rossonera. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento di stabilità e affidabilità in un reparto che necessita di un riferimento certo, offrendo nuove opportunità tattiche per la squadra di Allegri.

Il Milan ha ritrovato un gol di una vera prima punta: il colpo di testa di Fullkrug contro il Lecce è un segnale molto importante per i rossoneri: "Un vero 9 è arrivato solo il primo giorno utile della finestra invernale di mercato ed è stato pescato in Premier League, un tedescone con un buco tra i denti e una voglia matta di mettersi subito al servizio del nuovo team". Questo il parere di Franco Ordine sull'ex attaccante del West Ham. Il giornalista continua con la sua analisi su 'Il Giornale': "Niclas Fullkrug ha debuttato a Cagliari il 2 gennaio ed ha subito mostrato di avere le caratteristiche giuste che servivano ad Allegri per completare l'assetto del suo reparto offensivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Galliani esalta Allegri: «Ho sempre saputo e capito che ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club». L’elogio dell’ex MilanAdriano Galliani ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Massimiliano Allegri, sottolineando come le sue qualità siano state evidenti fin dai tempi del Cagliari e come abbiano contribuito alla sua crescita come allenatore di livello.

Como Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise. Su Fullkrug…»Nel pre-gara di Como-Milan, l’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha commentato la sfida, sottolineando la difficoltà dell’incontro e le caratteristiche specifiche del Como.

