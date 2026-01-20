Un messaggio dell’ex medico di Dick Cheney suggerisce che l’ordine di distribuire una lettera sulla salute di Trump in Europa potrebbe portare a un’indagine congressuale sulla sua idoneità. La richiesta, basata su considerazioni sulla salute del presidente, evidenzia l’importanza di un esame approfondito e trasparente, in un contesto politico che richiede attenzione e responsabilità.

“Questa lettera, e il fatto che il presidente abbia ordinato che venga distribuita ad altri paesi europei, dovrebbe fare scattare un’inchiesta bipartisan del Congresso sull’idoneità del presidente”. Il tweet è di Jonathan Reiner, cardiologo del defunto ex vicepresidente Dick Cheney ed esperto medico della Cnn, ha chiesto lunedì un’inchiesta del Congresso sulla forma fisica del presidente Trump. Il messaggio si riferisce alla lettera che il tycoon ha indirizzato al premier norvegese Jonas Gahr Støre, in cui, rimproverando Oslo per non avergli assegnato il premio Nobel, si sentiva per questo titolato a non doversi più occupare esclusivamente di pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora dovrebbe scattare un’indagine del Congresso sulla salute di Trump”: il messaggio dell’ex medico di Dick Cheney

