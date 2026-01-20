Operazione stile Billing | mercato Napoli si prepara il colpo a sorpresa?

Il mercato di gennaio del Napoli si presenta con un’attenzione particolare, grazie alla strategia di operazioni legate alle uscite e alle entrate. La società è consapevole delle possibilità offerte dalla situazione di saldo zero, valutando eventuali colpi a sorpresa per rafforzare la squadra. In questo contesto, l’attenzione resta alta sulle mosse che potranno definire il futuro immediato del club nel mercato invernale.

Colpi in entrata legati direttamente a quello che verrà fatto in uscita. In casa Napoli c'è grande consapevolezza su quello che si potrà fare nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, considerando il 'saldo zero' e tutto quello che viene legato a questa particolare situazione. Giovanni Manna continua a monitorare diverse situazioni in entrata, senza però dimenticare quanto sarà importante lavorare alle cessione per portare nuovi innesti alla corte di Antonio Conte. Mercato Napoli, possibile un colpo stile Billing?. Il mercato di gennaio, come noto, nasconde più difficoltà di quanto non succede nel corso della sessione estiva.

Clamoroso colpo di scena: salta l’operazione e il Napoli si inserisce, pronto l’assalto di mercatoIl mercato del calcio è in continuo fermento, e nelle ultime ore si registra un cambiamento importante: l’operazione con il Napoli potrebbe saltare, aprendo nuove possibilità per i club coinvolti.

Napoli, mercato a saldo zero: il sogno di un colpo a sorpresaIl mercato del Napoli si concentra su operazioni a saldo zero, privilegiando prestiti, scambi e giocatori svincolati.

