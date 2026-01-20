OperaExtravaganza compie vent' anni una storia partita da Vetralla e arrivata in tutto il mondo

OperaExtravaganza celebra vent'anni di attività, un percorso che è iniziato nel 2006 a Vetralla e si è esteso a livello internazionale. Fondata da cinque amici appassionati di opera lirica e musica di salotto, l'associazione continua a promuovere la cultura musicale con impegno e dedizione, mantenendo viva la tradizione e condividendo la passione per il bel canto con un pubblico sempre più ampio.

Nel 2006, ormai vent'anni fa, nasceva l'associazione musicale OperaExtravaganza, fondata dalla passione per l'opera lirica e la musica di salotto di cinque amici. L'idea era quella di far arrivare a un pubblico più ampio, perché no, uscendo anche fuori dai teatri convenzionali, la lirica. E così.🔗 Leggi su Viterbotoday.it OperaExtravaganza compie vent'anni, una storia partita da Vetralla e arrivata in tutto il mondoOperaExtravaganza celebra vent'anni di attività, un percorso iniziato nel 2006 a Vetralla e cresciuto fino a raggiungere un pubblico internazionale. Leggi anche: L'arena di Eicma 'MotoLive' compie vent'anni, Meda: "Traguardo importante" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: OperaExtravaganza compie vent'anni, una storia partita da Vetralla e arrivata in tutto il mondo. OperaExtravaganza compie vent'anni, una storia partita da Vetralla e arrivata in tutto il mondo ift.tt/EkxVG51 ift.tt/kuRo6lC x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.