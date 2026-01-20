Ondata di gelo aumenta il rischio infarto Perché e come prevenirlo

Con l’arrivo delle basse temperature, aumenta il rischio di problemi cardiovascolari, in particolare infarto. Il freddo può favorire la constrizione dei vasi sanguigni e la pressione arteriosa, aggravando situazioni di vulnerabilità. È importante conoscere le precauzioni da adottare per proteggersi durante le ondate di gelo, mantenendo uno stile di vita attento e seguendo i consigli medici per prevenire complicazioni legate al freddo.

La colonnina di mercurio sta scendendo e il picco minimo non è ancora stato raggiunto. Mentre il gelo non risparmia neppure luoghi tradizionalmente freddi, come la Kamchatka russa, sommersa di ghiaccio e neve, anche in Italia l’inverno si fa sentire. Secondo gli esperti un rischio sottovalutato riguarda le possibili conseguenze di tipo cardiocircolatorio: negli over 50, infatti, aumentano le probabilità di infarto. Ecco perché e come proteggersi. Il freddo “fa male” al cuore Le basse temperature non portano con sé solo il rischio di andare incontro a sindromi influenzali, parainfluenzali o malattie virali (come il raffreddore dovuto a rinovirus ): come ricordano gli esperti il freddo può influire anche sul cuore, perché “determina un sovraccarico per il cuore e l’intero apparato cardiovascolare”, come spiega il professor Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il Tuo cuore di Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) e direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, all’ Adnkronos Salute. 🔗 Leggi su Dilei.it

