ondata di furti e spaccate in case e negozi

Nel corso di un fine settimana, un quartiere ha subito numerosi furti e incursioni. In meno di 48 ore, diverse attività commerciali e abitazioni sono state prese di mira da gruppi di ladri, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra i residenti. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza nel territorio e la necessità di interventi mirati per prevenire simili situazioni.

Un fine settimana che si è trasformato in un assedio. Nel giro di 48 ore, tra venerdì sera e domenica, il quartiere è stato battuto palmo a palmo da bande di ladri che hanno colpito ovunque: negozi, attività commerciali, abitazioni private. Un’ondata di furti e tentativi di spaccata che ha lasciato sul territorio un clima di allerta crescente e residenti sempre più esasperati. Tutto è iniziato venerdì, quando i primi tentativi di intrusione si sono registrati in diversi esercizi della zona. In via della Ricordanza l’allarme ha evitato il peggio, mettendo in fuga un malvivente che aveva già forzato l’ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Spaccate e furti in quattro negozi. Coppia nei guaiNella settimana, quattro negozi di Stradella sono stati vittime di furti e spaccate.

