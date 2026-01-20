omicidio tarzullo ad anguillara il marito indagato per femminicidio e occultamento di cadavere

La Procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per femminicidio contro Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie, Federica Tarzullo, ad Anguillara. Il procedimento si basa sulle accuse di omicidio e occultamento di cadavere, dopo il ritrovamento del corpo in un canneto vicino all’azienda dell’indagato. La vicenda è ancora al centro delle indagini in corso.

La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l’uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo e l’ha sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L’articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all’ergastolo per l’omicidio di una donna che viene commesso «per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione». L’uomo è indagato anche per occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il corpo sotterrato. Il marito fermato e indagato per omicidio

Claudio Carlomagno, chi è il marito di Federica Torzullo indagato per omicidio: la mamma assessore ad Anguillara e l'azienda di movimento terra, il cadavere nel piazzale

