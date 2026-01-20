Oggi è prevista l'autopsia sul corpo di Federica Torzullo, coinvolta in un caso di omicidio ad Anguillara. Domani si svolgerà l'udienza di convalida per Carlomagno, accusato nel procedimento. Nel frattempo, Maria Messenio, assessora alla Sicurezza e madre dell'arrestato, ha rassegnato le dimissioni. La vicenda si inserisce in un contesto di particolare attenzione pubblica e giudiziaria.

Anguillara è colpita, devastata, frammentata. La tragica vicenda del femminicidio di Federica Torzullo, assassinata secondo la Procura dal marito Claudio Carlomagno, ha sconvolto profondamente tutta la comunità. Privo di amicizie, con scarse connessioni nel luogo in cui viveva e in costante discordia con i genitori. È questo il profilo tracciato dalla procura di Civitavecchia per Carlomagno, per il quale si terrà domani nel carcere l’interrogatorio di convalida del fermo. I pubblici ministeri gli contestano inoltre l’occultamento del cadavere. Nel pomeriggio di oggi è prevista invece l’autopsia sul corpo della vittima, un esame che potrebbe chiarire ulteriormente la dinamica del delitto e fornire indicazioni sull’arma utilizzata dall’uomo, che non è stata ancora ritrovata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ildifforme.it - Omicidio Federica Torzullo: autopsia prevista per oggi

