Omicidio di Maati in aula il video choc dell' aggressione e dell' inseguimento

In aula a Firenze è stato mostrato il video che ricostruisce gli ultimi momenti di vita di Maati Moubakir, vittima di un'aggressione e inseguimento. Il filmato, proiettato nella sede dell’aula bunker di Santa Verdiana, offre un’analisi dettagliata degli eventi che hanno portato all’omicidio. La visione del video costituisce un passaggio importante nel procedimento giudiziario, fornendo elementi visivi fondamentali per la ricostruzione dei fatti.

Un video che ricostruisce gli ultimi istanti di vita di Maati Moubakir è stato proiettato nell'aula bunker di Santa Verdiana davanti alla Corte d'assise di Firenze. Le immagini del diciassettenne residente a Certaldo, ucciso a coltellate la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio, realizzate.

