Omicidio Claris chiesto il processo per De Simone | udienza l’11 marzo

Il pubblico ministero Maria Esposito ha chiesto il rinvio a giudizio di Jacopo De Simone, 19 anni, per l’omicidio di Riccardo Claris avvenuto il 4 marzo 2025 a Bergamo. L’udienza preliminare è fissata per l’11 marzo, durante la quale si deciderà sulla posizione dell’imputato, accusato di omicidio volontario e porto abusivo d’armi.

Bergamo. Il pubblico ministero Maria Esposito ha chiesto il rinvio a giudizio di Jacopo De Simone, il 19enne accusato di omicidio volontario e porto abusivo d’armi per avere sferrato la coltellata che il 4 marzo 2025 uccise il 26enne Riccardo Claris a due passi dallo stadio di Bergamo. Il tribunale ha fissato per l’11 marzo l’udienza preliminare davanti al gup Riccardo Bonifacio. De Simone, in carcere a Brescia, non potrà scegliere riti alternativi qualora venisse ritenuta sussistente l’aggravante dei futili motivi “legati a rivalità calcistiche tra tifoserie contrapposte”. Un aggravante da ergastolo (il mondo ultras ha preso le distanze dell’episodio, nonostante il fermo sostegno alla famiglia della vittima: la madre Alessandra Feroldi, la sorella Barbara Claris e la nonna Barbara Agazzi che risultano parti offese).🔗 Leggi su Bergamonews.it

