Omicidio Bembo in Appello la Procura chiede la conferma delle condanne

La Procura Generale ha iniziato la requisitoria in Corte d’Assise di Appello a Napoli, chiedendo la conferma delle condanne nel processo di secondo grado per l’omicidio di Roberto Bembo, avvenuto a Mercogliano nella notte di Capodanno 2023. La discussione prosegue con l’obiettivo di definire le responsabilità e approfondire le circostanze del fatto, che ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con la requisitoria della Procura Generale si è aperto davanti alla IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli il processo di secondo grado per l'omicidio di Roberto Bembo, avvenuto nella notte di Capodanno del 2023 davanti a un locale di Mercogliano. Il sostituto procuratore generale ha chiesto ai giudici la conferma integrale delle condanne inflitte in primo grado. La sentenza della Corte di Assise di Avellino, emessa il 15 gennaio scorso, aveva riconosciuto la responsabilità dei tre imputati per omicidio. A Niko Iannuzzi, indicato come autore materiale del delitto, era stata inflitta una pena di sedici anni e otto mesi di reclusione.

