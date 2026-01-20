Ombre sul pensionato di via Tazzoli L’Osservatorio Antimafie non ci sta

L’Osservatorio Antimafie di Monza e Brianza esprime preoccupazione riguardo alla convenzione trentennale e gratuita relativa al pensionato di via Tazzoli. Nonostante le promesse fatte, i residenti e le associazioni impegnate nella lotta alle infiltrazioni mafiose sottolineano come alcune promesse siano rimaste inevase. La vicenda evidenzia l’importanza di un controllo costante e di un impegno concreto per la tutela della legalità nella zona.

Pensionato di via Tazzoli: la nuova convenzione è trentennale, ad uso gratuito, ma i residenti e in particolare l’ Osservatorio Antimafie di Monza e Brianza dedicato a Peppino Impastato, ricordano le promesse mancate. "Rimangono senza risposta le richieste di creare per il quartiere una sala eventi e la biblioteca di quartiere – scrive l’Osservatorio Antimafie – oltre che la nuova sede del Centro civico di San Fruttuoso". Il quartiere è decentrato e ancora i residenti dicono "vado a Monza" per intendere il centro. Il quartiere è residenziale, ma da tempo mancano i servizi di aggregazione, spariti, bar e circoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un piano da 2 milioni in via Tazzoli. Salto di qualità per il centro socialeIl centro sociale di via Tazzoli a San Fruttuoso si appresta a vivere una trasformazione significativa grazie a un investimento di 2 milioni di euro.

